سقوط أمطار غزيرة ورعدية على قرى ومدن الشرقية

تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من ظاهرة الرعد والبرق والغيوم أدت إلى حجب الرؤية وظلام لسماء المحافظة لفترات متفاوتة، مع انخفاض في درجات الحرارة المصحوبة للحالة الجوية السيئة، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر طوبة المتعارف عليه بشهر البرودة الشديدة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة الطقس السئ الذى تشهده البلاد ، موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتواجد سيارات الكسح فى الشوارع لسحب المياه المتراكمة من الأمطار مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فى انعقاد دائم، على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

ويتصف شهر طوبة بأنه من أكثر الشهور التي تتصف بالبرودة، حيث إنه خامس الشهور القبطية، وبدأ شهر طوبة هذا العام يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن ينتهي يوم التاسع من شهر فبراير المقبل، وارتبط شهر طوبة بعدد من الأمثال الشعبية، مثل: «طوبة بينشف العرقوبة»، و«طوبة يخلي الصبية كركوبة»،

و«أبرد من مياه طوبة»، وذلك نظرا لانخفاض درجة الحرارة الشديدة في أيام شهر طوبة.

وبدأت رئاسة مراكز المدن والأحياء، بالفعل في عملية شفط مياه الأمطار، وإزالة أثاره من الشوارع والميادين الرئيسية بإستخدام سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية وتسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.