الاتحاد الأوروبي: لابد من تحويل الشراكة بملف المياه لخطوات عملية



قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يهتم بصورة كبيرة بملف المياه وهناك منظمات ودول كثيرة نتعاون معها بهذا المجال في منطقة البحر المتوسط، ومنها الشراكة مع مصر التي تواجه تحديات كبيرة كدولة في هذا الملف.

وأضاف برجر، خلال كلمته في مؤتمر مناقشة قضايا المياه بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفكر فيما يمكن عمله من أجل مصلحة قضية المياه في مصر، وما تشمله من جوانب عدة منها محطات المياه، والصرف والتعامل مع مياه الأمطار، كما ندعم الشركات الناشئة المهتمة بهذا المجال، وألتقينا بعضها بالفعل لما لديها من أفكار رائعة تخص المياه.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن اختيار الإسكندرية ضمن الشراكة جاء لارتباطها مع أوروبا بقنوات مائية مفتوحة، ولهذا نعمل سويا مع الشركاء لدعم مختلف الملفات، وهناك مذكرة تفاهم إطارية وقعت بين مصر والاتحاد يجب أن تترجم إلى خطوات عملية للوصول لإدارة ملف المياه بشكل جيد، وتنضم مصر بهذه المذكرة للعديد من البرامج البحثية، بجانب التعاون مع المختصين بتغير المناخ وتأثيراته الاقتصادية