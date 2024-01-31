مجمع إعلام الوادي الجديد يحتفل بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة

نظم مجمع إعلام الوادى الجديد احتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة وبحضور اللواء دكتور مسعد عبد المؤمن لواء متقاعد واللواء عبد العزيز توفيق بشير لواء متقاعد والعميد بدر الدين مرزوق أحمد عميد متقاعد والضابط مهندس هاشم احمد هاشم ضابط متقاعد والشيخ رمضان يوسف وكيل أوقاف الوادي الجديد والقس تواضروس راعي كنيسة العذراء بالخارجة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الوعظ ونادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ولفيف من الإعلاميين وقيادات العمل الشعبي والتنفيذى

عيد الشرطة "عطاء تضحية وفاء بالعهد"

في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكدت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة، إن مجمع إعلام الوادي الجديد نظم احتفالا بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة بعنوان "عطاء تضحية وفاء بالعهد"، برعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

الاحتفالية تعتبر فرصة لتكريم شرطة مصر

وأشارت أزهار إلى أن الاحتفالية تعتبر فرصة لتكريم شرطة مصر وتقدير دورها الحيوي في حفظ الأمن والنظام في المجتمع. كما أوضحت أن هذا الحدث يعكس تقدير المجتمع للتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية لرجال الشرطة

وأضافت أزهاربأن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية لرجال الشرطة وتعزيز الثقة بينهم وبين المجتمع، وتحفيزهم للاستمرار في أداء واجبهم بكل تفان وإخلاص.

أهتمام قطاع الإعلام الداخلى للمناسبات الوطنية

وأشادت مدير مركز إعلام الخارجة بالاهتمام الذى يوليه قطاع الإعلام الداخلى للمناسبات الوطنية من خلال التركيز على التوعية بهذه المناسبات لكافة الفئات العمرية والفعاليات التي يشارك بها قطاعات مختلفة وتهدف إلى تعميق الولاء والانتماء لدى الشباب والصغار بصفة خاصة

وأكدت مدير مركز إعلام الخارجة بأن هذه الاحتفالية تمثل فرصة لتقدير وتكريم دور الشرطة في حماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته. كما تبرز الفعالية العمل المتفاني والمضحي الذي يقوم به رجال الشرطة في خدمة الوطن وحماية المواطنين.

الاحتفال شهد حضورًا كبيرًا

وأضافت مدير مركز إعلام الخارجة بأن الاحتفال شهد حضورًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة، حيث تم تقديم العروض الفنية والفقرات الترفيهية لإبراز دور الشرطة وتقديرها كما تتضمن الحفل عروضًا تقديرية وفقرات فنية تكريمية، بالإضافة إلى كلمات وتوجيهات من الشخصيات الرسمية البارزة، وذلك لإبراز دور الشرطة وتقدير جهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع.

وأوضحت مدير مركز إعلام الخارجة بأن الإحتفالية تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن احداث 25يناير 1952 وفقرات من الشعر والغناء والاسكتش بهذه المناسبة لطلاب قطاع التعليم والأزهر ونادى أدب الخارجة وتم تكريم الحضور من رجال الشرطة المتقاعدين

وأشارت مدير مركز إعلام الخارجة بأن الحضور تحدثوا عن دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل تحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار ودور الشرطة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وارساء مفهوم دولة القانون ومنع الجريمة ومعاقبة الجناة وضبط الشارع وأثر تحقيق الأمن على التنمية الشاملة

جانب من الاحتفالية