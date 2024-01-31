أوكرانيا تبحث مع إيطاليا التوصل لـ"التزامات أمنية مشتركة"

قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف أجرت مع إيطاليا جولة جديدة من المحادثات حول الالتزامات الأمنية المشتركة.

وبحسب تقرير صدر عن مكتب زيلينسكي، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"، فإنه طبقًا لتعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس اندري يرماك، فإنه قد أجريت جولة جديدة من المفاوضات مع إيطاليا حول وثيقة أمنية مُشتركة".



وأوضحت الوكالة أن الجانب الأوكراني مثله في المحادثات نائب مدير مكتب الرئيس إيهور زوفكفا، وأن المشاركين ناقشوا بنية مسودة الوثيقة الأمنية وعناصرها الرئيسة.

وحسب "يوكراينفورم"، فإن الطرفين اتفقا على جدول مفاوضات ثنائية أكثر في المستقبل القريب في حول الملف.

وكانت أوكرانيا قد بدأت في نوفمبر 2023 محادثات مع إيطاليا للتوصل إلى اتفاقية أمنية مشتركة وضمانات مشتركة أمنية.