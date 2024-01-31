19 مرشحًا على مقعد نقيب المحامين.. الأسماء

تلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 19 ملف لطلبات الترشيح على منصب النقيب العام.

وفي السطور التالية نعرض أسمائهم:

حمدي احمد محمد خليفة

عبدالحليم علام

عامر فرج محمد النجدي

نبيل حسن عبدالسلام مرسي

طارق جلال محمد محسن

أشرف محمد ابراهيم فضل

حماده عبدالله محمود أحمد

محمد رجب أحمد البرديسي

سامح محمد عاشور

عمر أحمد مختار مصطفى غرام

نبيه محمد احمد بهنسي

خالد كمال حافظ محمد حافظ

محمد عبداللطيف فضل الله محمد

نبيل فزيع فرج خليل

ايمن عبدالعزيز محمد احمد

دعاء محمد محمد عبده العجوز

فرج عاشور محمود محمد

أسعد عبد اللطيف امين هيكل

أسامة الششتاوي فتحي الششتاوي

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، اليوم الأربعاء الموافق 31/1/2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً، من عمليات تلقي ملفات المرشحين على مقعد النقيب العام، وعضوية المجلس، والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27/1/2024.

وفي اليوم الخامس والأخير من عمليات تلقى ملفات الترشح، يكون قد وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.

وتبدأ في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.