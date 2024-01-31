وزير الرياضة ومجلس اللجنة الأولمبية يناقشون سبل التخطيط لتقديم ملف مصر لاستضافة أولمبياد 2036

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجتماعا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، لبحث الرؤي والاستراتيجيات لتقدم مصر ملفها لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦، ذلك بحضور المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والسيد/ إدريس إيكى العضو المنتدب لشركة سبورت فايف لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، السيد/ طوني هونجدن ممثل شركة سبورت فايف.

شهد اللقاء مناقشة التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية مع شركة سبورت فايف لوضع استراتيجية وخطة مصر لاستضافة الدورة الأولمبية ٢٠٣٦ ، خاصة أن شركة سبورت فايف لها باع كبير في مجال التخطيط والتسويق الرياضي علي المستوي الدولي والإقليمي.



استهل اللقاء باستعراض ممثلي شركة سبورت فايف شرح تفصيلي عن الخطوات المتعلقة بتقديم مصر ملفها إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ ، الي جانب أبرز الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمنشآت الرياضية التي يجب توافرها في الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية، خاصة في ظل المنافسة لدول عديدة تمتلك إمكانيات كبيرة تسعي لاستضافة هذا الحدث والمحفل الأوليمبي علي أرضها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبحت مقصد دولي لاستضافة كبري الأحداث العالمية، مشيراً أن مصر تعد أولي دول القارة السمراء التى تسعي فعلياً وبجاهزية كاملة لاستضافة دورة اوليمبية علي أرضها.

وأوضح وزير الرياضة أن الدولة المصرية تمتلك الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الأمر الذي جعل الرياضة المصرية تمتلك البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية، الأمر الذى جعلنا جاهزين لاستضافة البطولة الأفريقية 2027، ومن بعدها دورة الألعاب الأولمبية 2036.

تطرق وزير الشباب والرياضة الي زيارة السيد/ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لمصر مؤخراً، وإشادته بكل ما وصلت إليه مصر في مجال الرياضة وكل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية ومنشآت، مؤكداً أن الزيارة لها أثر إيجابي في دعم ملف مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المصرية يهدف إلي الارتقاء بالرياضة المصرية، مشيدا بدور الوزارة وحرصها على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، والاهتمام الذى توليه الوزارة لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أولمبية تتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية وريادتها القارية والعالمية في شتي المجالات الرياضية.