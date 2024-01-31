5 سنوات حبس لطالب قتل والده بديروط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة طالب بالسجن خمس سنوات لقتله والده بعصا الشوام بقرية نزلة عبدالله بمركز ديروط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نواب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة. وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

وقائع القضية رقم . يعود تاريخ بلاغ رقم 16432 جنايات مركز ديروط لسنة 2023 إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من مستشفى ديروط المركزي بوصول “عاطف خ. ع.” جثة مصابة بإصابات في الرأس.

وتبين خلال التحقيقات أن الفعلة ارتكبها نجل المجني عليه “خليفة” 21 عاماً، طالب حيث وقعت مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته وأبنائه، قام خلالها المجني عليه بالضرب عليهم ومحاولة طردهم من المنزل. وحاول الابن الأصغر للضحية "مروان" وضع حد لحادثة الشجار لكن الأمر تحول إلى شجار بين المتهم ووالده، وقام المتهم بالاعتداء على والده بعصا "التشوم" على رأسه، ما أدى إلى وفاته.

وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.