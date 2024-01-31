إعلام عبري ينشر صورة مبنى إسرائيلي أصيب بصواريخ حزب الله.. صورة

قالت اقناة 12 العبرية، إن حزب الله أطلق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى، وأُصيب مبنى في المستوطنة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة لمنزل أُصيب بصواريخ حزب الله المضادة للدروع اليوم في منطقة المطلة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، موقع ‏جل العلام في الجنوب، بصاروخ "فلق 1" ، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏

وقالت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في بيان لها : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء 31-01-2024 موقع ‏جل العلام الذي تتواجد به عدد من القوات الإسرائيلية، بصاروخ "فلق 1" ، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏