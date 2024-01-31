السجن المؤبد لعاطل ضبط بـ 229 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ،المتهم " م.ال.س" عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بعد ضبطه وبحوزته 229 طربة حشيش.

المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 229 طربة حشيش في الإسكندرية

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13014 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، بناء علي إذن النيابة العامة، لضبط المتهم " م.ال.س" عاطل، وعقب انتقال قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم أبصرته محرزا حقيبة بيده فتم ضبطه، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على عدد 229 طربة حشيش مختلفة الأوزان، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

قرار جديد في واقعة المتهم بقتل طليقته بـ 25 طعنة في العجوزة

كما أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس المتهم15يوما على ذمة التحقيقات، بقتل طليقته بعد طعنها بالسكين 25 طعنة متفرقة في جسدها داخل منزل والدها بمنطقة العجوزة.

أدلى موظف بإحدى الشركات، المتهم بقتل طليقته وتدعى "إيمان" 46 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأفاد أنه تزوج من الضحية منذ 18 عاما، وأنجبا بنت وولد أكبرهما 17 عاما، وأصغرهم 10 سنوات، وكانا يعيشان سويا في هدوء، إلا أن تبدلت الأحوال، بعدما بدأ يشك في سلوكها، لتواصلها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشبت بينهما مشاجرة، على إثرها، والقي عليها يمين الطلاق، فتركت الزوجة المنزل وأخذت أبنائها، ذاهبة لمنزل والدها.

وأضاف المتهم أنه بعدما قام بطلاقها، طلب العودة لها، ولكنها رفضت، مما جعله يشك في سلوكها، فقرر الانتقام منها.

واستكمل: في يوم ارتكاب الجريمة، ذهب لمنزل والدها، وخبأ في حقيبته “السكين”، وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها، اظهر سلاحه الأبيض، وأمام مرأي أسرتها وأطفالها، سدد لها 25 طعنة متفرقة بجسدها، انتقاما منها، حتى لفظت انفاسها الأخيرة.

وافادت التحقيقات، أن الضحية تركت له المنزل منذ فترة، ورفضت العودة لعصمته، مما دفعه للذهاب لمنزل والدتها وأمام أطفالها الثلاثة، مزق جسدها بـ25 طعنة، فسقطت قتيلة في الحال.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية، وأن وراء ارتكاب الواقعة طليقها.

وبإجراء التحريات، بينت أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان.ع.م". تبلغ من العمر 46 سنة، فارقت الحياة إثر نزيف شديد والاشتباه جنائيًا في وفاتها.