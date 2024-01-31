إزالة المزارع السمكية المخالفة بمركز ومدينة إدكو

شنت محافظة البحيرة ،وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة ، حملة مكبرة علي مدار ساعات اليوم الأربعاء ،لتنفيذ أعمال الإزالة لعدد من المزارع السمكية المخالفة ،والغير ملتزمة بسداد المستحقات المالية واجبة السداد لجهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بنطاق مدينة إدكو، وذلك بقيادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وحضور محمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن هناك طفرة غير مسبوقة في مجال إنتاج الأسماك، حدثت بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتطوير البحيرات، وازالة التعديات، وانشاء مزارع ضخمة وغيرها، مشددة انه لا تهاون في استرداد حق الدولة، مشيرة إلي ان التراخيص والقيمة الايجارية والصيد الجائر هى أمور هامة ومحورية عند التعامل مع ملف الثروة السمكية باعتبارها إحدى المكونات الرئيسية للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن الإجراءات التي يتم اتخاذها محصورة فى حالات معينة تخالف القوانين والقواعد المعمول بها، وأنه لا مساس بالمزارع الملتزمة بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها، مشيرة إلي أن الحفاظ علي موارد الدولة من شأنه إستمرار أعمال التنمية والتطوير فى كافة قطاعات الدولة بالإضافة إلي التوسع فى إطلاق المشروعات التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة ،التي تستهدف الحفاظ علي حق الدولة والشعب ، ومجابهة كافة أشكال الإفلات من سداد الالتزامات المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة.