بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويدخل الريدز مباراة الليلة والتي تقام على ارض ملعب "آنفيلد" متسلحًا بالأرض والجمهور في مواجهة تشيلسي الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه في واحدة من أقوى المواجهات بالدوري الإنجليزي.

يصطدم فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد رود، في قمة لقاءات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك اليوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير 2024.

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويخوض الريدز مواجهة تشيلسي بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم مؤخرا تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز على نظيره نورويتش سيتي، بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور الـ 32 من الموسم الجاري للبطولة.

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 31 يناير 2024 على ملعب آنفيلد وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

IRIB Varzesh

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

Spiler 1 TV

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH

TNT Sports 1