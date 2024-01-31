امر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سمكرى وشقيقه، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق أوتوبيس في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف مالي على إصلاح الأتوبيس بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة .

تجديد حبس سمكرى وشقيقه لاتهامهما بقتل سائق في مشاجرة بأوسيم

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

واعترف المتهمان بالواقعة أمام جهات التحقيق، أنه في يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بيننا وبين الضحية "سائق الأتوبيس"، بسبب اختلافنا على ثمن تصليح الأتوبيس، على إثرها تطورت المشادة لمشاجرة بيننا، فاستليت سلاح أبيض "سكين" وطعنته طعنة نافذة في الصدر، فسقط قتيلا في الحال، مبررًا جريمته "مكنتش أقصد".

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين طرفين طرف أول سائق أتوبيس "الضحية"، وطرف ثان شقيقين يعملان بورشة سمكري سيارات ملكهما، بسبب خلاف مالي ثمن إصلاح الأتوبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع سائق أتوبيس خلال مشاجرة مع سمكري بدائرة قسم شرطة أوسيم.

انتقل فريق من رجال مباحث قسم شرطة أوسيم إلى محل البلاغ للتأكد من صحته، وتبين مصرع سائق أتوبيس يدعى «عمرو.أ» مصاب بطعنة في الصدر أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات الازمة تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيق في غرق طفل داخل حمام سباحة بكمبوند شهير بأكتوبر

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الطفل أصيب نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتم حجزه في المستشفي في حالة حرجة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر يفيد بوصول طفل في حالة خطيرة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.