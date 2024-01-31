الصحة تنظم عدة قوافل طبية في قري "حياة كريمة" بمراكز أسيوط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الأقادمة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تنظيم قافلة طبية مجانية بقري “حياة كريمة” بأسيوط

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الأقادمة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن قوافل العلاج لشهر يناير بدأت يوم 2 يناير، وتستمر طوال الشهر، بواقع يومين بكل قرية، لتقديم الخدمات لمواطني قرى 3 مراكز على مستوى محافظة أسيوط “حياة كريمة” وهي ابنوب وأبو تيج وأسيوط، وذلك لتقديم الرعاية الحية لهم، والتي تضمنت فحص مواطني قرية النخيلة بمركز أبو تيج يوم 9 أيام و10 يناير، ثم قام. انتقل إلى قرية المسعودي يومي 13 و14 يناير، ومن هناك إلى قرية أبو خرص يومي 16 و17 يناير، ثم توجهت القافلة إلي قرية بني سميع لتقديم خدماته الطبية يومي 20 و21 يناير ثم انتقلت القافلة بعد ذلك إلى قرية نزلة كعب بنفس المركز يومي 23 و24 يناير، ثم توجهت القافلة بعد ذلك إلى مركز أسيوط قرية نجع سبع يومي 27 و28 يناير، وختتمت القافلة عملها اليوم، الأربعاء 31 يناير، في قرية الأقادمة مركز أبو تيج.