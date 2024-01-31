الزمالك يدخل فى مفاوضات جاده لضم مهاجم سوريا

تأجيل مؤتمر إعلان الصفقات الجديده

دخل الزمالك فى مفاوضات جاده لضم مهاجم المنتخب السوري ونادي الكرامه محمود الأسود والذى تألق مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الآسيوية.

شارك اللاعب “محمود الأسود” رفقة منتخب “سوريا” في بطولة أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه مع “نسور قاسيون” بعمر الـ21 عاماً.ويشغل “محمود الأسود” مركز الجناح الأيمن رفقة “نسور قاسيون“. وشارك مع المنتخب السوري في المباريات الثلاث ببطولة أمم آسيا وكانت جميع مشاركاته كأساسي.

ولعب “الأسود” مع منتخب “سوريا” 214 دقيقة في مجموع المباريات الثلاث. واستطاع تمرير 29 كرة صحيحة من أصل 56 بنسبة نجاح لتمريراته 51.7%.

كما أن “الأسود” يتصدر قائمة أكثر اللاعبين الذين يقومون بتدخلات ناجحة في البطولة بـ6 تدخلات خلال ثلاث مباريات خاضها اللاعب بقميص “نسور قاسيون”.