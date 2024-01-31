الزمالك يعيد الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر فى قائمته المحلية

بعد التوقيع الرسمي

قام مسئولو نادي الزمالك بقيد الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر فى القائمه المحليه فقط حيث لايحق لهما اللعب فى بطولة الكونفدرالية بسبب مشاركتهما م فريقهما السابق بيراميدز فة دور أبطال أفريقيا

وأنهى مسئول نادى الزمالك صفقة مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشجلادباخ الألماني بعد الاتفاق مع ناديه على تفاصيل القيمة المالية للصفقة المقدرة بـ 200 ألف دولار على أن يتم ارسال 50 ألف دولار جزء أول من قيمة الصفقة وتقسيط الجزء المتبقي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.