تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في تعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر.

التحقيق في غرق طفل داخل حمام سباحة بكمبوند شهير بأكتوبر

وكشفت التحقيقات أن الطفل أصيب نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتم حجزه في المستشفي في حالة حرجة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر يفيد بوصول طفل في حالة خطيرة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية،كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.