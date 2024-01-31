إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك أعلن رئيس مركز ومدينة أبشواي عن انطلاق فعاليات الموجة الثانية والعشرين، بالتعاون مع الإدارة الزراعية وقوات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الهدف المنشود منها وإزالة كافة التعديات المخالفة.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بأبشواي

وأوضح رئيس المركز أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية بقرية شكشوك أسفرت الحملة عن إزالة عدد 8 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية عزب اللواج وسليمان وأبونعمة، عبارة عن أسوار وغرف بالبلوك الأبيض والاسمنت والسقف من الأخشاب وكافيه حديث الإنشاء وحفر أساسات حديثة بإجمالي مساحة 1100 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف "فراج" أن الحملات تمكنت من إزالة عدد حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وعشش، على مساحة 250 متر، بناحية الوادي والعشش والمطحن بابوجنشو.

تم تنفيذ الحملة المكبرة برئاسة المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي وبحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام ومدير المكتب الفني، والمهندس عاطف العسلي مدير حماية الأراضي بالمركز، والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بمركز أبشواي، والمحاسب محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية، والمحاسب محسن عبد اللطيف سكرتير عام الوحدة المحلية بقرية شكشوك، وبتأمين قوة من مركز شرطة أبشواي برئاسة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز الشرطة، والرائد أنور المصري رئيس مباحث أبشواي ووتحت إشراف اللواء محمود مفتاح مساعد مدير الأمن لفرقة غرب الفيوم.