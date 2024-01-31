ختام تدريبات الدفعة الثانية من المرشحين للعمل بتعليم نجع حمادى

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء 31 من يناير الجاري، ختام فاعليات برنامج تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بقنا، ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية، و المنعقد بمركز التنمية المهنية بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

أشار مدير عام الإدارة، إلي أن تدريبات الدفعة الثانية للمرشحين للعمل بمسابقة 30 ألف معلم مساعد، بدأت الأحد الماضي 28 واستمرت حتى اليوم الأربعاء 31 يناير الحاري، مؤكدا على أهمية تلك التدريبات لتأهيل المرشحين للعمل وفق أسس ونظريات التعلم الحديثة، وتنمية الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية، وكذلك تحفيز المرشحين للإطلاع، والاستعداد المهاري والرياضي لأداء تلك الرسالة السامية.

يذكر أن أعداد المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد بالدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم بمديرية التربية والتعليم بقنا، بلغت 372 مرشحا، بينهم 74 مرشح جري تدريبهم بمركز التنمية المهنية التابع لإدارة نجع حمادي التعليمية.