استياء وغضب بين الصيادلة بعد إلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة

قال الدكتور وائل علي، الأمين العام للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة بالشرق الأوسط، إن الهيكل الوظيفي الجديد لوزارة الصحة والسكان، أثار استياء واستنكار عدد كبير من الصيادلة، لإلغاء الإدارة المركزية لشئون الصيدلة من الهيكل واستيعاضها بالإدارة العامة للإمداد الطبي، دون مشورة نقابة الصيادلة، في سابقة الأولى من نوعها، موضحًا أن هناك أكثر من 120 ألف صيدلي داخل وزارة الصحة.

ووجه الدكتور وائل علي، سؤال للمسئولين بوزارة الصحة، هل إدارة التمويل الطبي هي من سوف ترعي شئون الصيادلة؟ وهل كانت إدارة شئون الصيدلة بلا نفع لذلك تم إلغاؤها؟ وما مصير الصيادلة بالوزارة ومديريات الصحة بعد إلغاء إدارتهم؟.

وكشف الأمين العام للمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للصيادلة بالشرق الأوسط، عن وجود مراسلات رسمية داخل اروقة وزارة الصحة تفيد بوجود زيادة في تقدير الاحتياجات لقطاع الطب العلاجي بقيمة تتجاوز 10 مليار جنية، كما تم الموافقة على طلبات إمداد بـ 7 مليون جنية لتأمين احتياجات تدوير المخزون لسد العجز، ووجود أدوية منتهية الصلاحية بمبالغ تصل الى 90 مليون جنية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام على الهيكل الجديد.