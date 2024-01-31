حملات مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة الغير حكومية بمراكز ومدن الإسماعيلية





بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بعدة حملات مفاجئة، للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير وفايد.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن اللجنة قامت بالمرور على ٢٢ منشآة طبية خاصة، من بينهم ١٢ مصحة للعلاج النفسي والإدمان وعدد ١٠ عيادات ومراكز طبية.

وأسفرت تلك الحملات عن إغلاق وتشميع عدد ٢ منشأة طبية غير حكومية من بينهم عيادات تخصصية ومصحة لعلاج الإدمان؛ وذلك تنفيذًا لقرار نيابة فايد الجزئية، هذا إلى جانب ٧ معاينات لعيادات ومراكز طبية؛ وذلك لإنهاء إجراءات التراخيص لهذه المنشآت

وعلي الجانب الشعبي أشادت المواطنين بتلك الحملات وطالبت باستمرارها دائما في كل المراكز والمدن لحمايه المواطنين والحفاظ علي صحتهم