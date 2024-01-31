الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي أحمد الرفاعي غدا

تحتفل الطريقة الرفاعية بذكرى ميلاد الإمام أحمد الرفاعي في مسجده الذي يقع في حي القلعة بالقاهرة.

يشارك في هذا الاحتفال أتباع الطرق الصوفية المتنوعة مثل "الرفاعية، الجازولية، البيومية، الصديقية، الجعفرية"، لتكريم الإمام الرفاعي والاستفادة من بركاته.

الليلة الختامية

سينتهي أسبوع الاحتفالات بمولد الرفاعي بالليلة الختامية التي ستكون غدًا الخميس، وقد أُقيمت اليوم فعاليات جمع الجموع، التي شهدت مشاركة العديد من أبناء الطريقة في تقليد سنوي معروف.

الإمام أحمد بن علي الحسيني الرفاعي هو فقيه شافعي أشعري وصوفي عراقي من علماء القرن السادس الهجري. وهو من أعلام الصوفية ومؤسس الطريقة الرفاعية. ويحمل ألقاباً عديدة مثل "أبو العلمين"، و"شيخ الطرائق"، و"الشيخ الكبير"، و"أستاذ الجماعة".

كان الإمام الرفاعي عالماً بالفقه والحديث والتفسير، وكان أفضل أهل عصره في العلم. وكان مثالاً في التواضع والانكسار والرفق والرحمة والشفقة على الناس. وقد وصفه الرافعي (محرر المذهب الشافعي) بأنه كان ماهراً في الدين، وسهلاً على المسلمين، وصعباً على الضالين، وهيّناً وليّناً وبشّاً وليّن العريكة (أي سلسلاً). وكان حسن الخلق وكريم الخُلُق وحلو المكالمة ولطيف المعاشرة. ولم يملّه جليسه ولم ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، وكان حمولاً للأذى (فقد حسده وكيده وافترى عليه بعض الناس في عصره)، ووفيّاً إذا عاهد، وصبوراً على المكاره، ومتواضعاً.

تعلم الشيخ أحمد الرفاعي، مؤسس الطريقة الرفاعية، الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكانت أخلاقه وكراماته سبباً في جذب الكثير من المؤيدين له.

وأصبحت الطريقة الرفاعية من أكبر الطرق الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، وتتميز الطريقة الرفاعية بأورادها وأحزابها، التي تتكون من القرآن الكريم والأدعية.

ومن أشهر أوراد الطريقة: "الحمدلله والاستغفار والله أكبر ولا إله إلا الله"، وترك الشيخ الرفاعي لمريديه ومحبيه أورادا يتلونها بعد الظهر وبعد العشاء، وهي تسمى أوراد الصباح والمساء، وهناك أيضاً خلوة يعلمها شيخ الطريقة لأتباعه، تكون في شهر محرم من كل عام.