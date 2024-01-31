عاجل
عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إلغاء رحلتى مصر للطيران من وإلي مطاى فرانكفورت وبرلين غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلتيها، رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، وذلك في ضوء التعليمات الواردة إليها من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.
 

مطار فرانكفورت

وقالت مصر للطيران، إنه بناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلي مطار برلين وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.
 

txt

مصر للطيران تشارك بمعرض FITUR للسياحة فى مدريد

وأضافت مصر للطيران إنه يرجي من عملاء مصرللطيران فى حالة وجود أى إستفسارات الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.

 

txt

بمشاركة مصر للطيران.. انطلاق فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

مواد متعلقة

مصر للطيران تشارك بمعرض FITUR للسياحة فى مدريد

بمشاركة مصر للطيران.. انطلاق فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

الجريدة الورقية