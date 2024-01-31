إلغاء رحلتى مصر للطيران من وإلي مطاى فرانكفورت وبرلين غدا

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلتيها، رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، وذلك في ضوء التعليمات الواردة إليها من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.



مطار فرانكفورت

وقالت مصر للطيران، إنه بناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلي مطار برلين وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.



وأضافت مصر للطيران إنه يرجي من عملاء مصرللطيران فى حالة وجود أى إستفسارات الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.