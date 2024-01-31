ضبط ٣٠٠ عبوة منشطات جنسية منتهية الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص و١٠٠٠ شكائر أعلاف مجهولة المصدر و٣٠٠ عبوة منشط جنسى منتهية الصلاحية .

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه

والسيد الدكتور الوزير طارق رحمى محافظ الغربيه وبرئاسه السيد المهندس

محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه .

تشكلت الحمله تموينيه فجر اليوم الاربعاء ،بدائره مركز ومدينه السنطه .

برئاسة إبراهيم عبد الهادى

مدير اداره تموين السنطه

و السيد احمد الحواله

مدير الرقابة التموينيه السنطه و فؤاد سرحان، حسام الجابرى

وشدد هاشم على تفقد الحالة التموينيه بدائره المركز والرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع الأساسية ومحاربة غلاء الاسعار اسفرت الحمله عن

ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على كميه من زيت الطعام وقدرها (600) ستمائه زجاجه زيت الطعام

كما تم ضبط (300) ثلاثمائة عبوه منشطات جنسيه ومستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه بداخل أحدى المحال والتى تؤدى إلى الأضرار العام والصحه العامه

وأسفرت الحملة عن ضبط (1000)كجم شكائراعلاف مجهوله المصدر بداخل أحدى المحال التجاريه كماتم ضبط دقيق مدعم تجميع بداخل أحدى المخابز البلديه أثناء المرور

كما تم تحرير عدد (4) اربعه محاضر بيع بأذيد سجائر محليه و تحرير عدد (4)اربعه محاضر جنح عدم حمل شهادات صحيه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضرجنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية