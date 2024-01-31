إعلام عبري: حماس قتلت أبرز ضباط النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الضابط الإسرائيلي الذي قُتل اليوم شمال قطاع غزة يُعتبر من أبرز الضباط في وحدة شلداغ، وهي قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي.

وقتلت القسام اليوم، ضابط إسرائيلي يدعى ران جيلي ورتبته رائد وهو قائد فصيل في وحدة "شيلداغ" خلال المعارك شمال قطاع غزة.

كما قُتل الجندي غبرائيل شاني من سكان مستوطنة ياكير خلال معارك غزة اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك شمال وجنوب قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مشاهد استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وظهرت الآليات الإسرائيلية تحترق بعد استهدافها من قبل القسام في مدينة غزة بعد قليل.