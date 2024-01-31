جنايات الفيوم تقضي ببراءة حلاق من تهمة هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا ، أشرف عبد الغفور، وإسلام خليل، وأمانة سر ثروت حكيم ، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني ببراءة " عبد الباري شعبان " 40عاما- حلاق من تهمة هتك عرض فتاة تدعي ن. م 12 عامًا.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنها طبقت صحيح القانون وما ورد بالمادة 458 إجراءات جنائية، وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادئ محكمة النقض، مما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائى بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.

ونوهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق، وبعض حضور والدة الفتاة حال كونها وصية على ابنته أقرت بأن المتهم لم يرتكب واقعه الخطف أو الاغتصاب في حق ابنتها.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم، قد تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها، وبعد عرض المتهم على النيابة وبسؤاله أكد أنه لم يرتكب هذه الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم قام بخطف الطفلة المجني عليها بالإكراه بأن قام بالإمساك بها حال سيرها بالطريق وتكميم فمها وإدخالها رغماً عنها لداخل المحل الخاص به محل الواقعة قاصداً إبعادها عن ذويها وقد اقترنت بهذة الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن قام بتجريدها من ملابسها وتقبيلها وملامسة موطن عفتها (ثدييها ) قاصداً هتك عرضها.

وخلال التحقيقات وسماع النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها قررت بأنها وحال سيرها بالطريق قام المتهم بالإمساك بذراعيها وتكميم فمها وجذبها عنوة لداخل المحل الخاص به وهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن أحكم الإمساك بها وكمم فمها وحسر عنها ملابسها مطرحاً أياها أرضاً ثم جثم فوقها وقبلها واستطالت يده لموطن عفتها ( ثدييها ) دون رضاء منها وما أن قاومته قام بتهديدها بالاعتداء عليها بموس حلاقة كان متواجدا بداخل صالون الحلاقة دون إحرازه له إلى أن قامت الشاهدة الثانية بالطرق على باب المحال وآنذاك ذعر المشكو في حقه وارتدى ملابسه وطلب منها ارتداء ملابسها. حالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.