صحة الدقهلية الانتهاء من تدريب رؤساء اقسام السن المدرسي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم الانتهاء من تدريب رؤساء اقسام السن المدرسي بالادارات علي أعمال المبادرة الرئاسية والتي ستبدا مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي

واضافت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي بالدقهلية أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 690 الف طالب من طلاب الصف الاول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائى حيث سيتم فحص الطول والوزن و نسبة الهيموجلوبين إضافة إلي تحويل الحالات الايجابية من الطلبة لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم

يأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة و هيئة التأمين الصحي من اجل سلامة أبنائنا الطلاب

زذلك في اطار الاستعداد لبدء المبادرة الرئاسية للقضاء علي امراض سوء التغذية (الانيميا -السمنة -التقزم) بين طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المنشئات التعليمية التابعة لقطاع الريف بالمحافظة للعام الدراسي 2023 -2024