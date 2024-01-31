القسام تقنص ضباط إسرائيليين وتنشر مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال.. صور

نشرت كتائب القسام مشاهد استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وظهرت الآليات الإسرائيلية تحترق بعد استهدافها من قبل القسام في مدينة غزة بعد قليل.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط إسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضابط الإسرائيلي "ران جيلي" ورتبته رائد وهو قائد فصيل في وحدة "شيلداغ" قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة، كما قتل الجندي غبرائيل شاني من سكان مستوطنة ياكير خلال معارك غزة اليوم.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ صباح اليوم عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك شمال وجنوب قطاع غزة.