عاجل
عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تقنص ضباط إسرائيليين وتنشر مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال.. صور

لحظة استهداف آليات
لحظة استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي

نشرت كتائب القسام مشاهد استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي  المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وظهرت الآليات الإسرائيلية تحترق بعد استهدافها من قبل القسام في مدينة غزة بعد قليل.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط إسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضابط الإسرائيلي "ران جيلي" ورتبته رائد وهو قائد فصيل في وحدة "شيلداغ" قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة، كما قتل الجندي غبرائيل شاني من سكان مستوطنة ياكير خلال معارك غزة اليوم.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ صباح اليوم  عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك شمال وجنوب قطاع غزة.

مواد متعلقة

إسرائيل تنشر فيديو للجسر البري من الإمارات لنقل البضائع إلى تل أبيب

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 7 مرشحين لمنصب النقيب

المقاومة الفلسطينية واللبنانية تنشر حصاد عملياتهم ضد الاحتلال التي نفذتها أمس

عاجل.. العثور على عبوة متفجرة بجانب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

شهداء الأقصى: نفذ مجاهدونا 22 مهمة قتالية أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال

حزب الله يتبنى عملية استهداف ثكنة ميتات بالصواريخ

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور التقدم الصبرة وتل الهوا

حزب الله يستهدف أجهزة تجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة

الجريدة الورقية