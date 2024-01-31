محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والمدن لزراعة الاشجار المثمرة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين،وفي هذا الصدد تابع" مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنة والكردي في هذا الشأن..

قال هاني احمد رئيس مدينة محلة دمنه انه تم متابعة تنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية بزراعة الاشجار بنطاق المدينة حرصا علي المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وقالت اميمه السعيد رئيس مدينة الكردي انه تم متابعة تنفيذ اعمال زراعة الاشجار ورفع كفاءة مشتل المدينة من خلال توفير شتلات جديدة لزراعتها بانحاء المدينة حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي هذا الصدد اكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية

,`g; .tي اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام امنه في هذا الشأن.