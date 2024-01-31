تفاصيل لقاء رئيس القابضة للمياه مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان بيرجر، على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي في مصر، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع بقيمة تصل إلى نصف مليار يورو خلال العشر سنوات الماضية.

وأعلن بيرجر، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لمئة محطة معالجة مياه في مصر، مشيراً إلى استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم، نظراً للأهمية الكبيرة التي يوليها لقطاع المياه.

وفي إطار جولة تفقدية لمشروعات المياه والصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، بدأ برنامج الجولة بزيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية، والتقى بيرجر محافظ الإسكندرية لمناقشة تفاصيل المشاريع.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تقديره للعلاقات الوطيدة بين الشركة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية التعاون في مناطق الدلتا وصعيد مصر والإسكندرية.

وأكد، على أن الاستثمار في قطاع المياه ساهم في إنشاء البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأشار رئيس القابضة، إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية ومعالجة الصرف الصناعي، خاصةً في الإسكندرية وأهمية التركيز على حلول بيئية للمحافظة على البيئة في منطقة المتوسط.

وقام رئيس الوفد الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين بتدشين حوار الاتحاد الأوروبي مع القطاع الخاص ورجال الأعمال المحليين في مدينة الإسكندرية.

كما شاركوا في حوار "مصر للمياه" مع رواد الأعمال الشبان وسفراء المياه الشبان، تعزيزاً للتواصل وتبادل الأفكار حول استدامة وتطوير قطاع المياه في مصر.

تأتي هذه الجهود في إطار مشروع توسعة شبكة مياه الصرف بغرب الإسكندرية، الذي يهدف إلى زيادة القدرة وتحسين مستوى المعالجة في المحطات القائمة، ودعم القدرة على التكيف في الحضر، وتعزيز الأنشطة الداعمة للمناخ، ومن المقرر أن يتم تمويل هذا المشروع بقرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة استثمار من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى استثمارات محلية.