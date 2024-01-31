الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعترف: حاولنا إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أنفاق غزة
أنفاق غزة

لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، أقر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 30 يناير بضخ مياه البحر لإغراق الأنفاق في القطاع غزة بغرض تدميرها.

 

وحسب يورونيوز، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش "أعلن رسمياً عن استخدام ضخ المياه لتحييد الأنفاق في قطاع غزة"، وأضافت: "سبق هذه العملية عمل مكثف، شمل تحليلاً لخصائص التربة ونظام المياه في المنطقة، للتأكد من إمكانية عدم المساس باستخدام المياه الجوفية".

 

وأعلن الجيش في بيان أن عدة وحدات من الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في وزارة الدفاع طوروا بشكل مشترك "العديد من الأدوات لضخ المياه بوتيرة عالية في أنفاق حماس"، وأضاف أن هذا يمثل جزءاً من أدوات متنوعة يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم ضخ المياه إلا في الأماكن التي تبين أنها مناسبة لذلك، عبر إجراء فحوص وقائية شاملة، بما في ذلك تحليل التربة ونظام المياه في المنطقة، لضمان عدم تلوث المياه الجوفية. وتم لهذا الغرض تركيب مضخات وأنابيب في القطاع.

 

وهذا هو أول تأكيد رسمي للقوات الإسرائيلية، لما سبق أن نشرته وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن خطة استخدام الجيش المياه لإغراق الأنفاق في غزة.

 

وكان تقرير لـ"وول ستريت جورنال" صادر في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي قد أكّد أن الجيش الإسرائيلي أكمل وضع نظام مكوّن من خمس مضخات يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة الواحدة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع، في إطار عملية أطلق عليها اسم "بحر أتلانتس".

وتم تركيب هذه المضخات على بعد 1600 متر إلى الشمال من "مخيم الشاطئ" للاجئين، على الرغم من التحذيرات من أن تنفيذ هذه الخطة، من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بطبقة المياه الجوفية والتربة في قطاع غزة، إذا ما تسربت مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق إليها.

 

ونفذت إسرائيل هذا المخطط عدة مرات، بل قامت بتركيب مضخة أخرى في خان يونس جنوبي قطاع غزة مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

 

 

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