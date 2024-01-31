استحدث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، سيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" لاستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية

الأحوال المدنية تستحدث 3 أماكن لاستخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالقاهرة والجيزة

وتقرر تعيين 3 سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة")، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين فى صورة فورية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك مخزن دون ترخيص لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 11.600 طن مكرونة و9.465 طن مسلى و9.912 طن زيت طعام جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.