إجراء ٣٢ عملية أنف وأذن وحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي

قام الفريق الطبي بقسم الجراحة وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، بإجراء لستة عمليات أنف وأذن وحنجرة للمرضى بالمستشفى.

شارك في العمليات الأطباء: «وجيه زكي، ومحمد السيد، وأحمد عبدالرحمن»، وهيئة تمريض بقسم العمليات، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم المتولي مدير المستشفى، والدكتور أحمد الجندي رئيس قسم العمليات.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم إجراء ٣٢ عملية جراحية مابين ذات مهارة ومتوسطة، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المرضى، وتمت العمليات الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى أولاد صقر المركزي، والكوادر والفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضى بمحافظة الشرقية.