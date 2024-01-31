دعم الإنارة ورفع الإشغالات بشوارع المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة، بمتابعة حملات النظافة، وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع ودعم الإنارة العامة.

وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة، وتجميل الشوارع والميادين، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حرصا على الصحة العامة، ففي مراكز (مطاى - بنى مزار- مغاغة - سمالوط ) شمال المنيا، قامت الوحدات المحلية بحملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملات مكثفة النظافة اليومية، بأحياء شرق وغرب وجنوب وشمال المدينة، وتم رفع الأتربة على جانبي الطريق الدائري، ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري.

وفى مركز ومدينة بنى مزار واصلت الوحدة المحلية تكثيف أعمال النظافة بقرى أبو جرج والحسينية وحى شرق المدينة، ورفع كفاءة الإنارة بشلقام، واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، بقرية اعطو، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، واستجابة لشكوى المواطنين بحي شمال بوجود كسر بماسورة المياه الرئيسية بشارع المحكمة أمام ميدان الشهداء، فقام حى شمال بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وتم إصلاح العطل وسحب المياه بسيارة الكسح.

واستمرت حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز ومدينة مغاغة ، حيث شملت طريق القاهرة - أسوان الزراعى ، وأحياء المدينة وتم عمل تجميل لمدخل قرية آبا ، ووضع بوابة جديدة واستكمال اعمل دهانات للبلدورات، وتركيب سيراميك بطول سور الإبراهيمية، بالإضافة إلى أعمال النظافة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، ومدخل قرية العباسية، وعباد شارونه، وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، جهودها في منظومة النظافة، حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة، ورفع نقاط تجميع القمامة بالشوارع والطرق بقرى المركز.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا – ديرمواس – ملوى – أبوقرقاص) جنوب المنيا، جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة من قرى ( نزلة حسين – البرجايه- بني أحمد الغربية – دمشير) وأحياء المدينة وصيانة كشافات إنارة بطريق عزبة الحكيم ببني أحمد الغربية، ومتابعة أعمال الصيانة بههيا و الكوم الأحمر بدمشير.

وفى مركز ومندينة ديرمواس، تم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات بقرى ( نزلة عبد المسيح – مرجان- البدرمان – دلجا ) وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية ومداخل قرى ( نزلة البدرمان - نزلة محمود - أبو خلقة )، وتم صيانة أعمدة الإنارة العامة بنزلة البدرمان، وواصل مركز ملوى جهوده فى رفع كل المخلفات من قرى المركز والمدينة.

من خلال الحملات المكبرة ونقل المخلفات إلى الظهير الصحراوى، وتم تنفيذ حملة نظافة مكثفة بمدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى حملة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بقرى ( أبوقرقاص البلد - بنى موسى - أبيوها ).