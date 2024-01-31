ليكس تاكنبرج: الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تشارك إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية

قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول لمركز النهضة الفكري، إن حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل يجتاز يومه السادس، لكي تقوم بالعدول عن أي أفعال يمكنها إلى أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، ولكن تل أبيب مستمرة في هذا النهج بنفس الوتيرة التي كانت من قبل، وربما الوضع يصبح أكثر مأساوية ووحشية، مثلما يحدث في الضفة الغربية، وإسرائيل مستمرة في المجازر

والذبائح لأهالي غزة.

إسرائيل مستمرة في المجازر

وأضاف "تاكنبرج"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يرى أن الوقت هام من أجل حدوث تحول كبير، إلا أن إسرائيل مستمرة في تلك المجازر دون أي تغيير، ومن المعروف أن مجلس الأمن تقدم أمس من أجل يكون هناك بعض التصرفات حول الوضع في غزة، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة تقابل مع بعض الأعضاء لمناقشة الأمر حول وكالة "الأونروا".

الطواقم العاملة في الأونروا

وأشار إلى أنه يوجد بعض الاتهامات الواضحة ضد بعض أشخاص من الطواقم العاملة في الأونروا، لكن لا يوجد أي سبب لوقف هذه المساعدات من الوكالة لأنها ضرورية، وتمثل حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة، لافتا أن الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تعد متواطئة في الإبادة الجماعية لأنه من الضروري استمرار الدعم والتبرعات لها.