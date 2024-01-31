رسمياً.. الملعب التونسي يضم 3 لاعبين جدد

بدأ نادي الملعب التونسي عملية ترميم صفوفه بعد رحيل خمس لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المحلي الممتاز عقب إنتهاء كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأعلن الملعب التونسي اليوم الأربعاء ضم 3 لاعبين جدد، لتدعيم صفوف البقلاوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقعت إدارة الملعب التونسي مع الظهير الأيسر السنغالي إبراهيما دجيت، ومتوسط الميدان الهجومي أماث نداو، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف لكل منهما.

كما تعاقد الملعب التونسي لمدة خمس مواسم مع متوسط الميدان الهجومي فراس الصفاقسي وهو من مواليد 2005، ابن النادي الرياضي بمنزل بوزلفة.

فسخ عقد ماهر بالصغير

وكان الملعب التونسي قد أعلن سابقا فسخ عقد لاعبه ماهر بالصغير، بالتراضي بين الطرفين، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها منذ قدومه للبقلاوة.

وأنهى مجلس إدارة الملعب التونسي إجراءات فسخ عقد اللاعب، الذي عزز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واكتفى بالصغير بالمشاركة في مباراة وحيدة بسبب مع الملعب، بواقع 19 دقيقة فقط، بسبب كثرة إصاباته التي حالت دون انتظام مشاركاته في التدريبات.

يذكر أن ماهر بالصغير صاحب ال27 عاما كان قد تنقل بين أندية حمام الأنف والنادي البنزرتي والترجي الرياضي والاتحاد المنستيري.

ويعد اللاعب خامس المغادرين بالنسبة لفريق العاصمة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد كل من قلب الدفاع وسام بوسنينة والمهاجمين فخر الدين العوجي وصوماه فودي وسند الخميسي.