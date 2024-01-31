حملة ميدانية لحصر المباني المخالفة بنطاق حي غرب المنصورة

إزالة بعض المخالفات

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة حملة ميدانية مكثفة لحصر المباني المخالفة بنطاق الحي ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها وذلك بتوجيهات أحمد محمد عبد العظيم رئيس الحى ، وقاد الحملة نائب رئيس الحي أحمد عرفة .

الشارع العام

حيث قامت الحملة بمراجعة تراخيص البناء بمنطقة حي الأشجار ، وتمكنت الحملة من إزالة ساتر تم وضعه لصب بروز مخالف ، وإزالة درج سلم مخالف بالشارع العام .

وأوضح عرفة استمرار الحملات التي ينفذها حي غرب المنصورة لحصر المباني المخالفة في اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن الاهتمام بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف .

مخلفات القمامة

من جهة أخرى تابع رئيـس الحـى مع نوابه ومسئولي النظافة بالحي ما يتم من أعمال رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق الحى ومنها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية الآداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور ، ومنطقة سندوب .

ديوان الحي

نائب رئيس حي غرب أحمد عرفة خلال قيادة الحملة

الحملة مستمرة لحصر كافة مخالفات البناء

كما تابع رئيس حي غرب المنصورة مع مدير الورشة الصناعية ، رفع كفاءة مقر ديوان عام حي غرب ، حيث تم مواصلة أعمال ترميم جدران الحى ، إلى جانب متابعة أعمال تحميل أعمدة الإنارة المقطوعة من سوق ستوتة .

المسطحات الخضراء

كما تابع رئيس حي غرب المنصورة مع أبراهيم حمزة مدير الحدائق ، الارتقاء بالمظهر الجمالي بالمسطحات الخضراء بنطاق الحى ، حيث تم تقليم الحشائش ورفع المخلفات ورى المسطحات الخضراء بحديقة شجرة الدر ، وتقليم وتهذيب الأشجار بحدائق المربعات السكنية بمنطقة مساكن مشعل ، إلى جانب ، زراعة أحواض النباتات بداخل ديوان عام حي غرب ، وتقليم وتهذيب الأشجار خلف المطافئ والمجزر الالي