النائب العام يبحث مع نيابة استئناف الإسماعيلية سبل تحقيق العدالة الناجزة

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

مناقشة نسبة إنجاز القضايا:

عرض أعضاء النيابة العامة على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما تم عرض قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام:

تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

النائب العام يشيد بأداء النيابة العامة:

أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة. كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات:

أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات، حيث كان قد التقى في الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

العدالة الناجزة:

يؤكد هذا اللقاء على حرص النائب العام على متابعة سير العمل في النيابات العامة، والوقوف على نسبة إنجاز القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.