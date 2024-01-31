إحالة العاملين ب 7مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق في تغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعه في نطاق إدارتي بنها وطوخ .

تمت متابعة مراكز شباب الأشراف بدجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الكبرى والسيفا وطحلة وكفر طحلة والفخوره وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام الاعضاء والزوار.

أما مركز شباب دجوى والعمار الكبرى يمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم ، كما شملت المتابعه مركز شباب اكياد دجوى و جزيره الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء مغلقين في اوقات العمل الرسمية.

كما تم تبين استخراج إيصالات رسمية نظير تأجير الملاعب ، وتم التبية بفتح المراكز في أوقات العمل الرسمية لإستقبال الأعضاء والرواد خلال إجازه نصف العام تمهيدا لممارسة انشطتهم المختلفة ، كما أمر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.