ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ،ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن بالقليوبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط 10 آلاف عبوة سجائر محجوبة عن الاسواق داخل مخزن بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة طوخ بالقليوبية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى الأسعار بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات – 2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.