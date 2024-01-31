ثقافة الفيوم تناقش الزواج المبكر بين الدين والأفكار المغلوطة

شهد فرع ثقافة الفيوم عدد من اللقاءات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "الزواج المبكر بين الدين والأفكار المغلوطة"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ محمد إبراهيم قائلا: بأن الله شرع الزواج لحفظ الأنساب وشرعه للترابط، وهو قائم على الود والرحمة، لذا حذر الإسلام من الزواج المبكر الذي قد يضر بالزوجة وهي نواة الأسرة، فلابد أن تكون الزوجة ناضجة العقل والبلوغ ومدركة لأمور حياتها.

وإستمرارا للأنشطة المقامة خلال أجازة نصف العام، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة أولي فعاليات ورش تعليم أساسيات الخط العربي، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تعليم الأطفال كتابة بعض الحروف، وتحسين الخط وتنسيقه، وتستمر الورش يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال أجازة نصف العام، كما قدمت أيضا المكتبة ورشة حكى لقصة "ذات الخصلة الذهبية والدببة الثلاثة" تأليف مارى فياض، أدارتها رضا محمد أمينة مكتبة الطفل، تقدم القصة دروس أخلاقية بطريقة غير مباشرة، وتعلم الأطفال الفرق بين الخطأ والصواب، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية من الخرز نفذتها سماح بركة أخصائي نادي المرأة بالمكتبة، وأخري نفذها مشرفي نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم، فيما أدارت مروة بهاء الدين أمينة مكتبة الطفل ببيت ثقافة طامية ورشة حكي لقصة بعنوان "الرجل الذي شق بارليف" للمؤلف رجب سعد السيد.

مسرح عرائس وورش فنية للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مسرح عرائس وورش فنية متنوعة للأطفال ضمن أنشطة ثقافة الفيوم في أجازة نصف العام، لتنمية ودعم الموهوبين، المعد في إطار برامج وزارة الثقافة، تم خلاله عرض مسرح عرائس للأطفال حول نبذ الفتنة ورفض السلوكيات الخاطئة، أداء مجموعة من رواد ومواهب المكتبة، إلى جانب عروض مواهب للأطفال في الغناء، كما شهدت مكتبة الطفل ورشة إعادة تدوير لخامات البيئة من الكرتون، نفذتها رضوى على مشرفة قسم البيئة بالمكتبة. جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة خلال أجازة نصف العام، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.