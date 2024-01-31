مودرن فيوتشر يتعاقد مع الدولي الكاميروني ارنولد ايبا

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر في إتمام التعاقد مع الكاميروني ارنولد ايبا، لاعب منتخب الكاميرون تحت 17 عام، قادما من ناديFauve Azur Elite FC، لمدة ٣ مواسم ونصف، في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب من أجل المنافسة على المستوى المحلي والإفريقي.

ارنولد ايبا مواليد عام ٢٠٠٣ ويجيد اللعب في مركز الجناح.

وشارك ايبا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عام بالبرازيل عام 2019.

ولعب ايبا لمدة موسم في السويد مع فريق Djurgårdens IF تحت 19 عام، حيث شارك في 23 مباراة سجل خلالهم 10 اهداف وصنع 6 اهداف.

كما شارك ايضا مع الفريق ذاته تحت21 عام في 3 مباريات وسجل خلالهم هدف وصنع هدف.

الموسم الحالي شارك ايبا مع فريقه Fauve Azur Elite FC الكاميروني في 7 مباريات سجل خلالهم 3 اهداف وصنع هدفين وقاد فريقه بالفوز على القطن الكاميروني 1-0 وهو من سجل هدف الفوز.