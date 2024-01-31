المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيري معز من سيراميكا كليوباترا

أتم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم محمد عنتر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا حيث أنهى النادي الاتفاق مع سيراميكا وحصل على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق.



وخضع اللاعب للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد عودة.

وضم نادي المقاولون العرب اللاعب النيجيري أديوي معز إفيلوا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.