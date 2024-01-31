الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 64 طن أعلاف داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية.

ضبط 64 طن أعلاف داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام "المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية،كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية،  بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

مواد متعلقة

احتكر ربع مليون طن أغذية.. سقوط تاجر في قبضة الأمن بالمنيا

القبض على عنصرين إجراميين لترويجهما السموم البيضاء في المنوفية

سقوط عاطلين لحيازتهما كمية من الهيروين في الدقهلية

الأمن يضبط 7 من "مساطيل الطرق" خلال 24 ساعة

الإيقاع بـ 5 تشكيلات عصابية وسقوط 12 متهمًا بالبلطجة

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

رصد 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهمًا

ضبط 283 قضية اتجار مخدرات خلال حملات أمنية
الجريدة الورقية