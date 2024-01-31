الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لمرضى السكر.. اصنعي بامية بزيت الزيتون الصحية

بامية لمرضى السكر
بامية لمرضى السكر

يحتار مرضى السكر في اختيار الأكلات التي تتناسب مع حالتهم الصحية ولا يكون لا أي ضرر عليهم، ومن الوصفات التي يمكنك إعدادها هي بامية بزيت الزيتون.


 

بامية لمرضى السكر


 

طريقة عمل بامية بزيت الزيتون لمرضى السكر

المقادير

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة 

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم) 

- الثوم : 6 فصوص (مهروس) 

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومقطعة) 

- البامية : 3 اكواب (مجمدة) 

- كزبرة خضراء : ربع كوب 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة 

- مرق خضار : ربع كوب 


طريقة التحضير

في قدر على النار حمّي زيت الزيتون، وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الطماطم وحركي قليلاً حتى تنضج ولمدة عشر دقائق.

أضيفي البامية مع معجون الطماطم وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي مرق الخضار واتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج البامية.

اسكبي البامية في طبق التقديم وزيني بالكزبرة الخضراء.

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