عاجل.. الصور الأولى لتوقيع عبدالله السعيد للزمالك

أنهى مسؤولو نادي الزمالك اتفاقهم بشكل رسمي مع نادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر، قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الشتوية والتي تنتهي مساء اليوم الأربعاء.

عبدالله السعيد

ونجح الزمالك في إتمام صفقة الثنائي مقابل 21 مليون جنيه بواقع 15 مقابل عبد الله السعيد و6 ملايين لسيف جعفر".

وكشف مصدر أنه سيتم جدولة المستحقات المتأخرة على الزمالك لصالح بيراميدز من صفقة انتقال عمر جابر ودونجا والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لتسدد على 3 أشهر".



وكان سيف جعفر، قد رحل عن نادي الزمالك، مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية عقده، لينتقل إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر.