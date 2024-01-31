أستاذ إدارة الأعمال: الحرب الروسية الأوكرانية سبب بداية موجة التضخم العالمية

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت من أهم الأسباب في موجة التضخم العالمية، مشددًا على أن هذه الأزمة دفعت البنوك المركزية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية



وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تم رفع الفائدة 10 مرات من مارس 2022 إلى مايو 2023، بإجمالي 500 نقطة مئوية، موضحًا أنه وبسبب رفع الفائدة أصبح معدل الأموال الفيدرالية من 5 إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له من 22 سنة، كما أنه في الاتحاد الأوروبي جرى رفع الفائدة 7 مرات في البنك المركزي الأوروبي، بإجمالى 375 نقطة مئوية من يوليو 2022 وحتى مايو 2023.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى تخفيض التضخم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفض التضخم في ديسمبر 2023 إلى 3.4%، وفي الاتحاد الأوروبي انخفض التضخم إلى 2.9% في ديسمبر 2023.

وأوضح أن هذا لا يعني أن هناك توقعات بتخفيض الفائدة وهي المشكلة الموجودة حاليًا، لكن هناك محللون يتوقعون تخفيض الفائدة، إما في وسط العام أو في النصف الثاني.