انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج بالسعودية حتى هذا الموعد

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حسين القحطاني، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستعلن عن الوجه الآخر للشتاء.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، توقعاته بشأن الأحوال الجوية موضحًا أنه سيكون هناك تدنيًا في درجات الحرارة ونشاط للرياح وتساقط الثلوج على عدة مناطق بداية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2024.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: "ابتداءً من مساء اليوم حتى نهاية يوم السبت، انخفاض درجات الحرارة (من 1- إلى 5 درجات مئوية) على المناطق الشمالية، ونشاط في الرياح السطحية (تصل إلى 50كم/س)، وتساقط الثلوج الخفيفة (الخميس والجمعة) على مرتفعات تبوك، الجوف والحدود الشمالية".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق، مشيرًا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.