برنامج التنمية المحلية يُمول مشروعين بمدينة قنا بتكلفة 80 مليون جنيه

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، يُمول مشروعي مجمع شوادر وسوق حضاري بتكلفة 80 مليون جنيه.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر، السوق الحضاري) والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان ،والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام التخطيط العمراني ، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .

ناقش المحافظ، نسب تنفيذ إنشاء مجمع الشوادر بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة بلغت ٦٠ مليون جنيه، و يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى عدد ٢ مبني إداري، وكافتيريا.

و نسب تنفيذ السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل تجارى، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه.

و شدد الداودى خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.