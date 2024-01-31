طنطا يدعم صفوفه بصفقتي حميدو وشتات

في ظل سياسة لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من الصفقات الجديدة خلال موسم الإنتقالات الشتوية نجحت لجنة الكرة في ضم الثائي ميدو شتات ، إبراهيم حميدو.

طنطا

وكانت لجنة الكرة والتي تضم المحاسب فايز عربيي رئيسا والمحاسب محمد أبو فريخة والمستشار محمد صدقي والدكتور أحمد شمس قد قامت بالتفاوض مع اللاعبان وتوقيع العقود حيث نجحت اللجنة في الحصول علي توقيع ميدو شتات هاف رايت فريق منوف لمدة خمس سنوات كما حصلت اللجنة ايضا علي توقيع اللاعب إبراهيم حميدو هاف رايت المنصورة لمدة ثلاث سنوات ونصف.

يذكر أن فريق طنطا قد نجح في البقاء في المنافسة في الصعود علي الدوري الممتاز مع أصحاب المراكز العشرة الأولي بعد الفوز بثلاثية نظيفة علي فريق مصر للمقاصة اول أمس