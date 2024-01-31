عبد الله السعيد يصل نادى الزمالك

لتوقيع عقده رسميا

وصل منذ قليل عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز إلى نادى الزمالك للقاء حسين لبيب رئيس النادي والتوقيع على عقود انضمامه للفريق الأول لكرة القدم.

وأتم نادى الزمالك منذ قليل صفقة اللاعب سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، ولاعب نادى بيراميدز الحالى وبعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين فى الساعات الماضية، أنهى نادى الزمالك الامر منذ قليل، وإستعاد اللاعب بين صفوفه.

وتسلم الزمالك الاستغناء الخالص باللاعب سيف فاروق جعفر مع الاستغناء الخاص بـ عبد الله السعيد ليصبح الثنائى لاعبين فى نادى الزمالك.

سيف فاروق جعفر تنازل عن كل مستحقاته لدى بيراميدز لتسهيل عملية انتقاله الى نادى الزمالك، وهو أمر كان مؤثر بالفعل فى الصفقة.

حيث اللاعب كان يرغب باى طريقة فى العودة الى صفوف نادى الزمالك، بعد الرحيل عنه فى الصيف الماضى.